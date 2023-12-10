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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وفد "المجموعة العربية الإسلامية" يبحث "التطورات الخطيرة في غزة" مع ترودو

صدى البلد

التقى أعضاء باللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، السبت، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في العاصمة الكندية أوتاوا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة "الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد أعضاء اللجنة على "أهمية بذل المجتمع الدولي كافة الجهود للتحرك بشكلٍ فوري وعاجل نحو وقف الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية كاملة للمدنيين في قطاع غزة".

وأعرب أعضاء اللجنة عن "امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة".

كما طالب أعضاء اللجنة بـ"اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو العودة إلى مسار السلام الشامل والعادل"، معربين عن قلقهم إزاء "اتساع رقعة الاعتداءات السافرة التي تمارسها قوات الاحتلال على المدنيين، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي".

وشدد أعضاء اللجنة على "أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967"، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

القمة العربية الإسلامية رئيس الوزراء الكندي ترودو غزة قطاع غزة السعودية

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