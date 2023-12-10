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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جراء قصف للاحتلال.. المستشفى الأردني جنوبي غزة يتعرض لسقوط شظايا وقنابل

المستشفى الأردني
المستشفى الأردني بغزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تعرض المستشفى الأردني جنوبي غزة لسقوط شظايا وقنابل من جراء قصف إسرائيلي.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي غزة تعرض لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، استمرار عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتها لواجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

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