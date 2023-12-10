وزير الإسكان: طرح 1160شقة كاملة التشطيب بالعبور الجديدة وأسيوط الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( ٦٣م٢ : ٩٣م٢)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).



وأشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣.