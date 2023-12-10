الونش.. بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

أعلن الاعلامي مينا ماهر عن عودة الونش لتدريبات نادي الزمالك يوم الاثنين .

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمود حمدي الونش سيعود لتدريبات الزمالك يوم الاثنين المقبل ".



ويواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء التدريبات التأهيلية، على هامش التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية.

وكتب أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك عبر فيسبوك "حمدلله على السلامة لمدافعنا الكبير محمود الونش بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة.. سلامات يا ونش ومنتظرينك بشدة في الملعب"