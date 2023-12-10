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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كثافة التصويت| حملة السيسي تثمن المشاركة الفعّالة للمواطنين في الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الحشود والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية، والتي تأتي انطلاقا من إيمانهم بدورهم الوطني، وأهمية مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشادت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية، مثنيين الإقبال الكبير على اللجان منذ الساعات الأولى من فتح اللجان وكثافة التصويت، والذي تعكس وعي الشعب المصري بالاصطفاف خلف وطنهم وادراك حقوقه وواجباته السياسية.

وتدعو الحملة الرسمية المصريين استمرار التوافد للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الأيام الثلاثة، وممارسة حقهم الدستوري، حيث إن المشهد الانتخابي يعبر عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

بيان

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