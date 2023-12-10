عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب التنسيقية: الشعب المصري دائما يقف بجانب دولته في الظروف الصعبة

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري العظيم يثبت دائما في المواقف الصعبة أن لديه وعيا بكل التحديات والصعوبات مشيرا إلى أن ملايين المصريين منذ الساعات الباكرة في مظاهرات في حب مصر عبر التصويت في الانتخابات الرئاسية. 

حديث حول وعي الشعب المصري 

وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاء خاص عبر قناة "تن" في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية، أن المصريين قاموا بمظاهرات لإرسال رسالة للخارج بأهمية الحفاظ على سيناء، مؤكدا “الشعب المصري واعٍ بالمخاطر التي تواجه دولته داخليا وخارجيا”. 

وتابع "وده اللي خلى الشعب يصطف أمام اللجان ليرسل تلك الرسالة أن سيناء خط أحمر، وأن الشعب المصري يعي حجم المخاطر التي تواجه دولته". 

وأشار إلى أن مصر عبر السنين تسير على مراحل تخص تثبيت الدولة المصرية وفي القلب سيناء بداية من الحرب على الإرهاب في كل ربوع مصر، ومن ثم مرحلة بناء مؤسسات الدولة، ومن ثم التنمية ومعركة التنمية. 

النائب محمد اسماعيل الشعب المصري تنسيقية شباب الاحزاب قناة تن سيناء الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

الهيئة الوطنية: إقبال تاريخي وغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

موضوعات متعلقة

ناقد رياضي: طارق حامد قد يتراجع عن الاعتزال الدولي في حالة واحدة

استشاري طب نفسي: يجب تربية الأطفال على أهمية الانتخابات والمشاركة فيها

برلماني: نركز على توعية الشباب والمرأة بالانتخابات الرئاسية

خبير في الشأن الروسي: بوتين سيترشح للرئاسة مستقلا ولكن سيدعمه الحزب الحاكم

مسؤولة بـ "القومي للمرأة": وصلنا لـ 7 ملايين سيدة لتوعيتها بالانتخابات الرئاسية

خبير استراتيجي: إسرائيل لا تلتزم بقرارات دولية وترغب في إنهاء معالم فلسطين

خبير: مصر لن تقبل بـ تهجير الفلسطينيين.. وسيناء خط أحمر

عاوز 20 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي

ترشيحاتنا

أبو عبيدة: لن يتم إطلاق سراح الرهائن دون مبادلتهم بأسرى فلسطينيين

جمعية مجاهدي سيناء: الجهد المبذول في أرض الفيروز وراء إقبال المواطنين بانتخابات الرئاسة

ضربات قوية.. سرايا القدس تعلن نسف منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

تيدروس أدهانوم: انهيار تام لـ نظام الرعاية الصحية في غزة

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

رجال الأمن يقدمون المساعدة لكبار السن لدخول لجان التصويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال غير مسبوق من سكان مدينة 15 مايو على لجان الانتخابات الرئاسية

هدى نجيب محفوظ في حوارها لـ«صدى البلد»: كتابي عن والدي تعرض للسرقة.. ورفضت عرضا بمليون دولار لنشر مؤلفاته خارج مصر

بالأسود الكاجوال.. هنا الزاهد تستعرض جمالها برفقة والدتها.. شاهد

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ