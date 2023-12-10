نائب التنسيقية: الشعب المصري دائما يقف بجانب دولته في الظروف الصعبة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري العظيم يثبت دائما في المواقف الصعبة أن لديه وعيا بكل التحديات والصعوبات مشيرا إلى أن ملايين المصريين منذ الساعات الباكرة في مظاهرات في حب مصر عبر التصويت في الانتخابات الرئاسية.

حديث حول وعي الشعب المصري

وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاء خاص عبر قناة "تن" في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية، أن المصريين قاموا بمظاهرات لإرسال رسالة للخارج بأهمية الحفاظ على سيناء، مؤكدا “الشعب المصري واعٍ بالمخاطر التي تواجه دولته داخليا وخارجيا”.

وتابع "وده اللي خلى الشعب يصطف أمام اللجان ليرسل تلك الرسالة أن سيناء خط أحمر، وأن الشعب المصري يعي حجم المخاطر التي تواجه دولته".

وأشار إلى أن مصر عبر السنين تسير على مراحل تخص تثبيت الدولة المصرية وفي القلب سيناء بداية من الحرب على الإرهاب في كل ربوع مصر، ومن ثم مرحلة بناء مؤسسات الدولة، ومن ثم التنمية ومعركة التنمية.