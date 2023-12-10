بخطوات بسيطة.. كيف تحمي نفسك من القاتل الصامت

سرطان الرئة من أكتر السرطانات الشائعة حول العالم والمسبّب الأكثر للوفيات وهو مرض يصيب خلايا الرئة وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهو مرض صامت في بدايته، فلا تظهر أي علامات أو أعراض تدل على وجوده، ولكن عندما يتقدم فإنه يسبب مجموعة من المشكلات الصحية تؤثر على التنفس.. ووفقاً لموقع every day health نرصد بعض النصائح التي تحمي من ضيق التنفس وسرطان الرئة.

نصائح للحماية من سرطان الرئة :



- أظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة قليلة الدسم والغنية بالألياف وتناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات الطازجة يوميًا وتناول الحبوب يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأنواع أخرى من السرطان وكذلك أمراض القلب

- التمرينات الرياضية المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة ، خاصة عند الأشخاص الذين يدخنون ويدخنون في الماضي

- إذا كنت مصابًا بسرطان الرئة ، فإن ممارسة النشاط البدني يمكن أن تقلل الأعراض مثل التعب والقلق والاكتئاب.

- الامتناع عن التدخين بشكل مطلق في حال لم تكن مدخناً.

- تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل.

- الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه.

- فحص مستويات غاز الرادون في المنزل ومعالجتها،وتحنب غاز الرادون.

- تجنب المواد المُسببة للسرطان في محيط العمل.

- إتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر المغذية والتي تحمي من الجذور الحرة المسببة لمرض السرطان.

- احرص على البقاء بعيداً عن الأشخاص المدخنين، التدخين السلبي يسبب سرطان الرئة أيضا.

- الإقلال من التعرض لعوامل الخطر المرتبطة بمكان العمل.