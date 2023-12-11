بأقل سعر في السعودية..هيونداي مستعملة نظيفة للبيع بقسط 400 ريال

تعتبر هيونداي سوناتا موديل 2017 واحدة من اشهر سيارات السيدان بالسوق السعودي، وتتوفر للبيع بقسط شهري يبلغ 400 ريال على دفعات منتظمة، مع سعر منخفض جداً بالنسبة لمميزات السيارة.

تعتبر سيارة هيونداي سوناتا فرصة جيدة لانجاز مهامك بشكل سريع مع عدم احتياجها إلى صيانة بشكل متكرر.

تتميز هيونداي سوناتا بالحجم المتوسط، مع قوة في الأداء وتصميم انيق من الخارج يلفت الإنتباه، ومن الداخل مقصورة السيارة واسعة تكفي أسرة بالكامل مع مزايا المحرك ومواصفات الأنظمة الداخلية بالسيارة.

مواصفات السيارة هيونداي سوناتا

تعتمد السيارة هيونداي سوناتا على محرك بسعة 2000 سي سي ينتج قوة تصبل الى تبلغ نحو 157 حصان، مع عزم دوران يبلغ 191 نيوتن لكل متر، بالنسبة إلى ناقل الحركة للمحرك فهو بقوة 6 سرعات.

تتميز السيارة هيونداي سوناتا بأن لها طلاء خارجي الأصلي بدون حوادث أو صدمات باللون الأحمر، تعرض من المالك الأصلي.

سعر السيارة هيونداي سوناتا

بلغ سعر السيارة هيونداي سوناتا على أحد منصات البيع عبر الانترنت ففي المملكة العربية السعودية نحو 25 ألف ريال سعودي.