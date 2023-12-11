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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن صدور الدجاج.

وقالت نوح في منشورها  توجد أحيانا علامة خضراء  في صدور الدواجن وهنا يجب التخلص من هذا الجزء ويمكنك تناول الجزء السليم.

صدور دجاج

واشارت نوح إلي أن هذا الظاهرة تسمي
Deep pectoral.
 Myopathy green muscles


ويحدث ذلك عندما تكون الدجاجة بوزن كبير  أو عند الرقاد فترة طويلة علي عضلات الصدر .

فيقل وصول الدم لها بدوره هيقل وبذلك يقل وصول الأكسجين للعضلة ويصل  جزئي في عضلات الصدر وسوف يتغير اللون والرائحة لذلك الجزء.
وعادة بيكون في فراخ الوزن الكبير أو الفراخ مفرطة الحركة ..مع وجود سوء تهوية وزيادة نسبه الامونيا في المكان؛ لكن ليست محقونة أي هرمون،  والحكم وقت الاكل التخلص فقط من الجزء الاخضر  اما باقي اللحم عادي ويؤكل  مع الطهي الجيد.
المرض دا لا يمكن معرفته إلا بعد الذبح
لذلك يجب عليك شراء فراخ وزن متوسط أفضل.

الدكتورة سماح نوح صدور الدجاج صدور دجاج عضلات الصدر

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