النفط يستقر مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية بعد اجتماع ترامب وبوتين

استقرت أسعار النفط اليوم ، وسط إحجام أميركا عن فرض مزيد من الضغوط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا، من خلال الامتناع عن اتخاذ إجراءات إضافية لتعطيل صادراتها النفطية، وذلك عقب القمة التي جمعت رئيسي البلدين يوم الجمعة.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 65.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.2% إلى 62.94 دولاراً للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، حيث أبدى تقارباً أكبر مع موسكو باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلاً من الاكتفاء بوقف إطلاق النار أولاً.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب اليوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين سعياً لإبرام اتفاق سلام سريع ينهي أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ ثمانية عقود.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة إنه لا يرى ضرورة عاجلة لفرض رسوم جمركية على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذه الخطوة «خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، الأمر الذي هدّأ المخاوف من انقطاع الإمدادات الروسية.

وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، المشتري الأول للنفط الروسي، تليها الهند.

وقالت حليمة كروفت، المحللة لدى «آر بي سي كابيتال»، في مذكرة إن «المطروح بالدرجة الأولى كان فرض تعريفات ثانوية تستهدف كبار مستوردي الطاقة الروسية، لكن الرئيس ترامب أوضح بالفعل أنه سيُعلّق مؤقتاً متابعة هذه الإجراءات، على الأقل فيما يتعلق بالصين».

وأضافت: «لا يزال الوضع الراهن قائماً إلى حد كبير في الوقت الحالي»، مشيرة إلى أن موسكو لن تتنازل عن مطالبها الداخلية، في حين أن أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين سيترددون في القبول بتسوية تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام.

ويراقب المستثمرون كذلك تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول في اجتماع هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات تدعم مسار خفض معدلات الفائدة، وهو ما قد يدفع الأسهم إلى تسجيل مزيد من المكاسب القياسية.





