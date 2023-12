الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

⭕️Important⭕️

اقسم بالله انه بكتني هالبنت من غزة .. تخيلوا حجم الأمل الي منحناهم اياه !؟ والله حرام ثم حرام ثم حرام انه نخذلهم ..

She is from gaza .. we give them a hope .. We must work strongly until the Israeli aggression on Gaza stops

.#strikeforgaza #الاضراب_الشامل pic.twitter.com/v6xsdW3pzq