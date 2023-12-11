الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

في الساعات الأولى من هذا الصباح، نترقب ماذا سيحدث حول العالم فيما يخص الإضراب العالمي الذي يدعو له الكثير حول العالم للتضامن مع غزة اليوم الاثنين حيث شارك الآلاف من مغردي موقع إكس "تويتر" سابقًا في جميع أنحاء العالم في هاشتاج "الاضراب الشامل" وكذلك هاشتاج "إضراب شامل يوم الاثنين" ليتصدروا قائمة الهاشتاج الأكثر تداولًا عبر الموقع منذ عدة أيام وحتى الآن.

منذ عدة أيام، يطالب العديد من المواطنين والمنظمات بمختلف أنحاء العالم من خلال هذا الهاشتاج بعمل إضراب عالمي شامل اليوم الاثنين 11\12\2023 للتضامن مع غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

دعوات كثيرة

تفاعل الكثيرين مع الهاشتاج وخلال الساعات الأخيرة أعلن العديد من المواطنين والمنظمات حول العالم تضامنهم مع غزة وقبولهم للإضراب الشامل حيث تم تصميم صور وفيديوهات يوضح خطوات المشاركة في هذا الإضراب أبرزها الامتناع عن الذهاب للعمل أو المدارس أو الجامعات، وإغلاق المحال التجارية والمؤسسات والشركات، وتأجيل العمليات الشرائية غير الضرورية.

كما خرج تيكتوكر أجنبي بفيديو مساء أمس معلنًا فيه مشاركته في الإضراب العالمي وداعيًا متابعيه بالمشاركة في هذا الإضراب من خلال عدم الإنفاق على أي شيء لمدة يوم واحد، والعزوف عن المشاركة في المزادات؛ المطاعم؛ الإنترنت وأي شيئًا يحتاج غلى الإنفاق لكي يظهروا للعالم أن أموالهم يمكنها أن تفعل الكثير. كما أعلن أنه سيصوم وسيتناول التمر والخبز فقط حتى لا ينفع أي أموال خلال هذا اليوم تضامنًا مع غزة لوقف إطلاق النار الفوري عليها.

فيما نشرت مواطنة فلسطينية فيديو تطالب فيه المواطنين بجميع أنحاء العالم للمشاركة في الإضراب الشامل العالمي لوقف شلال الدم الذي يحدث في القطاع.

⭕️Important⭕️

اقسم بالله انه بكتني هالبنت من غزة .. تخيلوا حجم الأمل الي منحناهم اياه !؟ والله حرام ثم حرام ثم حرام انه نخذلهم ..

She is from gaza .. we give them a hope .. We must work strongly until the Israeli aggression on Gaza stops

.#strikeforgaza #الاضراب_الشامل pic.twitter.com/v6xsdW3pzq — Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) December 11, 2023

تفاعل وتضامن

وأعلن مركز البحث العلمي والفكري التركي "Ifam" مشاركته في الإضراب العالمي من خلال صورة مدون عليها "دعوة شعب تركيا وجميع المسلمين إلى إضراب عالمي.. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه."

"كرد فعل على الإبادة الجماعية في غزة، ومن أجل إظهار وحدة الأمة ودعم إخواننا وأخواتنا هناك، نشارك في الإضراب المعلن في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين (اليوم)، 27 جمادى الأولى 1445\ 11 ديسمبر 2023. فاليوم، لن تكون هناك دروس في مراكز وفروع IFAM، وسيتم تلاوة القرآن الكريم والبخاري طوال اليوم، وسيتم قراءة وثائق صاحب السعادة النقشبند والصلاة عليها."

"ونحن ندعو جميع المسلمين إلى هذا الإضراب العالمي."

فيما نشرت العديد من الحسابات على موقع تيك توك هذا الفيديو للإعلان عن مشاركتهم في الإضراب العالمي

كما تداول مقطع فيديو يوثق اعلان العديد من المحال التجارية والشركات عن مشاركتها في الإضراب العالمي