إكسترا نيوز: لجان القليوبية التزمت ببدء تصويت المواطنين في التاسعة صباحًا

قالت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز" من محافظة القليوبية، إن اللجان جميعها التزمت بفتح مقراتها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "متوقع زيادة في الإقبال اليوم نظرًا للتجهيزات اللوجستية، والتي هي على أعلى مستوى، علاوة على أن اللجان تواجدت بها كراسي متحركة وسيارات إسعاف لمساعدة كبار السن، كما يتواجد متطوعون لتنسيق صفوف الناخبين، بسبب التكدس في اليوم الأول من التصويت".

وفي سياق متصل، بدأ توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.