برلماني: إقبال كبير من المواطنين على المشاركة بالانتخابات في مشهد غير مسبوق

قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، إن هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية أمس في مشهد غير مسبوق.

وأضاف مصطفى سالم، خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، أن المشهد بالأمس كان غير مسبوق، حيث شاهدنا إقبال لكل الفئات، سواء كبار سن أو شباب أو سيدات.



وأوضح: كان هناك طوابير أمام اللجان الانتخابية قبل أن تفتح أبوابها، والشعب المصري يعي تماما أهمية الانتخابات الرئاسية، متابعا: الشعب المصري يوجه رسالة العالم بأنه واعي وحريص على دولته.

واسترسل: الكل يريد الحفاظ على الدولة، ونشهد الأن حالة ديمقراطية غير مسبوقة، ونتوقع أن تشهد باقي أيام الانتخابات إقبال كبير.