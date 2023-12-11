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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2,8% زيادة فى أعداد تلاميذ التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023

صدى البلد

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الموافـــق   11   / 12 / 2023 " النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023 "  

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلى : 

ما قبل الابتدائي:
- 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,2مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 188.1 الف تلميذاً بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 .
- 63,2 الف مدرس (منهم 59,4 الف مدرس بنسبة 6,2% 
من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,8 الف مدرس بنسبة  2,7%  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)  عام 2022/2023  . 
- 13,1 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,8 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2022/2023 .
الابتدائي:
- 15,1 مليون تلميذ بنسبة 53,9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,7 مليون تلميذ بنسبة 53,7% من إجمالي مراحل التعليم العام،  1,4 مليون  تلميذ بنسبة  56,1 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)  عام 2022/2023 .
- 485,5 الف مدرس (منهم 419.3 الف مدرس بنسبة 43,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 66,2 الف مدرس بنسبة 47,1 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023 .
- 19,9 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.7 الف معهداً بالتعليم الأزهري  عام  2022/2023 .
- 0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة   الابتدائية عام 2022/2023  مقابل 0,2%  عام 2021/2022 .
- 96,8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 . 
التعليم المجتمعي:
- 141,5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .
- 7.7  الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023 . 
- 4,9  الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.
الإعدادي:
- 6,5 مليون تلميذ بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 23,6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505,2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023 .
- 275,2 الف مدرس (منهم 238,4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام،  36,9 الف مدرس بنسبة 26,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 .

- 13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم ، 3,6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023 . 
- 1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 مقابل 0,9 % عام 2021/2022 .
- 37,6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023 . 
الثانوي:
- 2,5 مليون تلميذ بنسبة 9,0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,3 % بالتربية والتعليم ، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15,9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 . 
- 128,9 الف مدرس ( منهم 96,2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة  23,3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023 . 
- 4,5 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.4 الف معهداً بالتعليم الأزهري  عام 2022/2023 .
التعليم الفني:
- 2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,0 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,1 مليون تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي،
926,0 الف تلميذ بنسبة 41,1% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 269,5 الف تلميذ بنسبة  12,0 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى  عام 2022/2023 .
- 128,4 الف مدرس (منهم 82,4 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 64,2%، 35,5 الف مدرس بالتعليم التجاري 
(العام ـ الفندقي) بنسبة 27,7%، 10,4 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,1%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي 
الفنى 2022/2023 .
- 3,1 الف مدرسة (منهم 1690 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1099 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 325 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2022/2023 .
- 853,5 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2022/2023  . 
التربية الخاصة: 
- 46,4 الف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .  
- 9,5 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة  1 % من اجمالي مراحل التعليم العام عام 2022/2023 .
- 1,2 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2022/2023 .
القراءات:
- 16,6  الف  تلميذ بالأزهر بنسبة 0.06 %  من اجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .
- 0,8 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0,6 % من اجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2022/2023 .
- 123 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2022/2023 .
الإجمالي العام: 
- 28,0 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2022/2023 مقابل 27,3 مليون تلميذ عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2,8%من أجمالي التلاميذ .
- 1,10 مليون مـدرس عــام 2022/2023 مقابل 1,14 مليون مـدرس عام 2021/2022 بانخفاض بلغ نسبته 3,8% من أجمالي المدرسين .
- 71,8 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2022/2023 مقابــل 70,1 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها   2,4  % .

التعليم قبل الجامعى التعليم المجتمعي التربية والتعليم التعليم الأزهرى التعليم العام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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