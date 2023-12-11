رئيس النواب اللبناني: "غضب الله" سينزل على إسرائيل إن شنت الحرب علينا

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه "في حال شنت إسرائيل الحرب على لبنان سينزل غضب الله عليها"، مؤكدا أنه "لا توجد أي نية لدى لبنان بتوسيع الحرب".

وحسب ما نقلته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أكد بري أن "حركة أمل ليست جهة في الحرب"، لافتًا إلى أنه يعمل لعدم توسع الحرب.

وأضاف أن هناك تواصلًا مع "​حزب الله​" حول الحفاظ على قواعد الاشتباك، مستطردًا أن "الحزب منذ بداية الحرب وحتى الآن لم يخرج في عملياته ضد جيش الاحتلال عن قواعد الاشتباك، حيث أنه يركز حصرا على المواقع العسكرية، ونحن معه في ذلك".

ولفت إلى أن إسرائيل هي التي تخرق القواعد يوميًا بتوسيع دائرة اعتداءاتها واستهدافاتها المتتالية للمدنيين.

وأكد أنه "في هذه الحرب، ارتكبت ​إسرائيل​ جريمة العصر: إجرام في منتهى الفظاعة، مجازر مروعة، قَتلوا فيها حتى الآن وعن سابق تصور وتصميم، أكثر من 7500 طفل وأكثر من 5000 امرأة، وانتقموا حتى من ألعاب الأطفال".