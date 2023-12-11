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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة: وفد الشباب بمؤتمر المناخ يقدم صورة مشرفة للوعي محليا وعالميا

وزيرة البيئة الدكتورة
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمشاركة مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي للمرة الأولى على الإطلاق بقيادة وزارة الخارجية المصرية، كأحد ثمار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق (COP27)، والذي حرص على دعم الشباب في الاستماع إلى أصواتهم في قضايا المناخ، وتعزيز مشاركتهم في العمل المناخي.. مثمنة دورهم في تقديم صورة مشرفة للشباب المصري الواعي بالقضايا الملحة محليا وعالميا، وما يمكن أن يقدمه للعالم من حلول مبتكرة تساعد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.


جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، بوفد المفاوضين المصريين الشباب المشارك في مؤتمر المناخ (COP28) بدبي - على هامش مشاركتها في المؤتمر المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية - بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة ورئيس وفد المفاوضين الشباب، ووئام الليثي مدير برامج الشباب باليونيسيف.


وأعربت وزيرة البيئة - أثناء اللقاء - عن فخرها بالشباب المصري المشارك في الوفد التفاوضي، والذين تم اختيارهم ضمن 1800 شاب وفتاة، كانوا حريصين على المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية؛ حيث كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم العام الماضي بتمكين الشباب من المشاركة ومعاونة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) في مراحل الإعداد والتنفيذ والمشاركة، لصناعة قادة المستقبل في العمل المناخي والاستفادة من ابتكاراتهم وإسهاماتهم في توفير حلول حقيقية لمواجهة أزمة المناخ. 


يذكر أن وفد المفاوضين الشباب يتشكل من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate)، وهي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ (COP27)، وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة.


وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.

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