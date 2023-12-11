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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انزل شارك خليك إيجابي.. أحمد السوهاجي يحث المواطنين على الانتخاب بـ"أبيات الشعر"

الشاعر أحمد خليل
الشاعر أحمد خليل السوهاجي

"انزل شارك خليك ايجابي.. ما تقولش أنا مالي انا قافل بابي انتخب الريس انسان كويس ضد الفاسد والإرهابي"، بهذه الكلمات بدأ الشاعر أحمد خليل السوهاجي، احد أهالي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، قائلًا ابياتًا شعرية كتبت بقلمه الحر الراقي.

واستكمل قصيدته رادفًا:" مصر الغالية هي بلدنا خيرها لينا ولأولادنا.. والريس هو اللي وعدنا هيرجع لينا أمجادنا.. هيخلينا في أحسن حال هيريح كل الأجيال.. صوتك يفرق والله كتير انتخابات من غير تزوير والصندوق هو المصير والصندوق ميعرفش بحالي".

هكذا حث الشاعر أحمد خليل السوهاجي، المواطنين من ابناء وأهالي محافظة سوهاج، على النزول من أجل المشاركة بانتخابات الرئاسة 2024م، بالإدلاء بأصواتهم في اللجان الخاصة بهم، من أجل مستقبل مصرنا الحبيبة واختيار قائدها.

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انزل شارك خليك ايجابي

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وكان قد تفقد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، منذ قليل، انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمختلف مراكز المحافظة؛ من أجل الاطمئنان على انتظام عملية التصويت، وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وتأمينهم.

وكانت قد فتحت أبواب 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، بـ603 مركز انتخابي، أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، أمس الأحد، أول أيام انتخابات الرئاسة 2024م.

ومن المُقرر أن تستمر انتخابات الرئاسة طوال ثلاثة أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنًا.

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