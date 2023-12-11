محافظ سوهاج يتابع سير الانتخابات بلجان مدرسة الزهراء الإعدادية بطهطا

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات بطهطا، يرافقه كل من أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا.

محافظ سوهاج

ووجه المحافظ خلال جولته باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت لليوم الثاني، وتذليل أية معوقات، والتيسير على المواطنين، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع أى طارئ، مشيدا بإستمرار توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة قامت بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان فى 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات؛ لاستقبال 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت بسوهاج.