سوهاج: لجان المحافظة فتحت أبوابها للتصويت بانتخابات الرئاسة في مواعيدها دون تأخير

قال المستشار طارق مزيد، رئيس لجنة عامة بقسم أول سوهاج، إن عدد اللجان الفرعية 19 لجنة، مؤكدا انتظام في العملية الانتخابية، وفتحت جميع اللجان أبوابها في مواعيدها دون أي مشكلات، وذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تطبيق «زووم»، لمتابعة سير العملية الانتخابية في لجان الجمهورية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، تزامنًا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وبدأ منذ قليل مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة فتح اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات والتى تستمر حتى الغد.



انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات.