وصلت إلى حد السيول.. إغلاق طريق مرسى علم-إدفو بسبب هطول أمطار غزيرة

أعلنت إدارة الأزمات وعمليات البحر الأحمر إغلاق طريق مرسى علم - إدفو نتيجة لتدهور الأحوال الجوية وتساقط أمطار غزيرة، وصلت إلى حدوث السيول.

وطالبت محافظة البحر الأحمر بتوخي الحذر والامتثال لتوجيهات السلامة، فيما تعمل الجهات المعنية على فتح الطريق بمجرد تحسن الظروف الجوية.

وشهدت المناطق الجنوبية بمحافظة البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار الجوي .

وأعلنت إدارة ازمات وعمليات محافظة البحر الاحمر، صباح اليوم الإثنين، اغلاق طريق القصير - قفط لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وأشارت إدارة الأزمات فى بيانا لها، الطريق شهد هطول امطار شديدة تصل الي حد السيول، وحذرت قائدى السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.