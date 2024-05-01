صدمة جديدة تتلقاها ميار الببلاوي.. اعرف التفاصيل

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن حزنها بسبب وفاة عمها.

وقالت ميار الببلاوى : يا رب الصبر من عندك في اللي أنا فيه ده، اخترت إلى جوارك عمي الحاج سيد، أغلى وأحب إنسان ليا في حياتي، الضهر والسند، نور عيوني، عمي حبيبي وصاحبي، أطيب قلب في الدنيا.

وأضافت ميار الببلاوي: "يا وجع قلبي الموجوع أصلا، اللهم أسكنه فسيح جناتك وتقبله في عليين، يا رب اغفر له يا رب لا نقول إلا ما يرضيك، إنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبي يا عمى سلم على بابا وعمي عادل، يا كسرة ضهري".

ومازالت سلسلة أزمة الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوى مستمرة بينها والداعية محمد أبو بكر بعد أن اتهمها بالزنا على خلفية تصريحاتها ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة الذى عرض فى رمضان.

وقالت ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: هذا العالم يذبح أنقياء السرائر سليمى النوايا أما خبيثى النفس المتشدقون فلهم الغلبة، وذلك فى إشارة من ميار الببلاوى لما يشنه محمد أبو بكر من هجوم عليها.