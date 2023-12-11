بجاحة إسرائيلية.. تل أبيب تتهم الأمم المتحدة بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

زعمت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين أن الأمم المتحدة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بصورة أسرع في ظل حاجة السكان لها.

واتهمت الهيئة المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية؛ الأمم المتحدة بعدم القيام بما يكفي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتهمت المنظمة الدولية بمسؤولية عدم وصول الإمدادات إلى القطاع بوتيرة سريعة بما فيه الكفاية، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها وسعت قدراتها لإجراء عمليات التفتيش على المساعدات المقدمة إلى غزة، مشيرة إلى أنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم، وبالتالي سيتضاعف عدد عمليات التفتيش لكن المساعدات لا تزال تنتظر عند مدخل رفح.

وأضاف البيان: “يجب على الأمم المتحدة أن تفعل ما هو أفضل – فالمساعدة موجودة، والناس بحاجة إليها”.

يذكر أن مصر اتهمت إسرائيل أكثر من مرة بعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، بسبب إجراءات التفتيش التي تتم للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى أهالي القطاع الذي يعاني منذ أكثر من شهرين.