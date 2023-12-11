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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف من السيدات بالفترة المسائية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في العياط|شاهد

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بمركز ومدينة العياط جنوبا في محافظة الجيزة، إقبالا كثيفا من السيدات خلال الفترة المسائية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.

ويأتي ذلك للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم، في مشهد حضاري يليق بفضليات مصر الحاضرات دوما في كل المشاهد الوطنية المشرفة لمعرفتهم المسبقة والمستقبلية بأهمية الواجب الوطني ووعيهم التام بما يدار ويخطط للنيل من آمن وسلامة الدولة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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