الاحتلال يضع البيت الأبيض في حرج جديد بسبب الفسفور الأبيض

وضع الاحتلال إدارة بايدن في موقف محرج بعد تزايد التقارير عن استخدام الفسفور الأبيض من قبله في عدوانه على غزة ولبنان، ما جعل الإدارة متحيرة في الرد.

سُئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن الذخائر التي استخدمتها إسرائيل في هجوم أكتوبر على جنوب لبنان شملت الفوسفور الأبيض الذي زودتها به الولايات المتحدة.

وأفادت منظمة العفو الدولية عن استخدام هذه المادة في أكتوبر.

واتهمت إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.

وقال كيربي للصحفيين إن الإدارة "قلقة بالتأكيد" بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض في جنوب لبنان.

لكنه أشار أيضاً إلى أن الفسفور الأبيض له "استخدام عسكري مشروع" لأغراض الإضاءة والإخفاء.

ذكر كيربي: "ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفسفور الأبيض إلى جيش آخر، يكون ذلك مع التوقع الكامل بأنها ستستخدم بما يتماشى مع تلك الأغراض المشروعة، وبما يتماشى مع قانون الصراع المسلح".