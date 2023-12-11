قيادي بمستقبل وطن: الانتخابات الرئاسية علامة مضيئة في تاريخ وطننا الحديث

قال عبدالرحمن صالح، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا لم تشهده منذ عشرات السنوات، وأن مصر تملك كنزًا حقيقيًا يتمثل في شعبنا العظيم.



وأضاف "صالح" أن مشهد الانتخابات يجعلنا جميعا نشعر بالفخر والاعتزاز بقوة وطننا ووعي شعبنا، لافتا الى أن حجم الناخبين في انتخابات الرئاسة يحمل العديد من الدلائل الإيجابية؛ لعل أهمها هو أن المصريين لم ولن يتخلوا عن وطنهم وعن الحفاظ على استقراره.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن من يراهن على المصريين فسينتصر مهما كانت التحديات والأزمات؛ ولعل الفترة من 2013 حتى الآن هي خير دليل على ذلك".

ودعا "صالح" المصريين بمختلف طوائفهم بالمشاركة في هذا العرس الذي سيظل علامة مضيئة في تاريخ وطننا الحديث.