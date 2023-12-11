الهلال السعودي يعلق على فوز بونو بأفضل حارس مرمى في إفريقيا

حرص نادي الهلال السعودي على الاحتفاء بنجمه المغربي ياسين بونو، بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023.

وأقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائزه السنوية، مساء اليوم الاثنين، في مدينة مراكش بالمغرب، لكن بونو لم يحضر، وأسهم الليلة في تأهل الهلال لنصف نهائي كأس الملك بالفوز على التعاون 3-0.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع إكس: "يدون التاريخ، ويحقق الأمجاد. ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس في القارة الأفريقية 2023. مستحقة للأفضل، و"بونو، قفاز ذهبي ومسيرة أمجاد تتجدد".

وتفوق ياسين بونو على المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان سابقا.

وخطف بونو الأضواء في بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر بعدما لعب دورا كبيرا في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال سمحت لبونو بالسفر للمغرب لاستلام الجائزة غير أنه فضل خوض المباراة ضد التعاون.

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