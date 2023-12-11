عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يعلق على فوز بونو بأفضل حارس مرمى في إفريقيا

ياسين بونو
ياسين بونو

حرص نادي الهلال السعودي على الاحتفاء بنجمه المغربي ياسين بونو، بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023.

وأقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائزه السنوية، مساء اليوم الاثنين، في مدينة مراكش بالمغرب، لكن بونو لم يحضر، وأسهم الليلة في تأهل الهلال لنصف نهائي كأس الملك بالفوز على التعاون 3-0.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع إكس: "يدون التاريخ، ويحقق الأمجاد. ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس في القارة الأفريقية 2023. مستحقة للأفضل، و"بونو، قفاز ذهبي ومسيرة أمجاد تتجدد".

وتفوق ياسين بونو على المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان سابقا.

وخطف بونو الأضواء في بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر بعدما لعب دورا كبيرا في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال سمحت لبونو بالسفر للمغرب لاستلام الجائزة غير أنه فضل خوض المباراة ضد التعاون.

IMG_0810
IMG_0810
corr_497_koo_497043
corr_497_koo_497043
نادي الهلال السعودي نادي الهلال الهلال السعودي ياسين بونو بونو جائزة أفضل حارس جائزة أفضل حارس مرمي جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

موضوعات متعلقة

على حساب محمد صلاح.. فيكتور أوسيمين يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أسيسات أوشوالا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا

حفل الكاف.. رئيس كوت ديفوار يفوز بجائزة الشخصية الإفريقية للإنجازات

الرئيس السنغالي يفوز بجائزة في حفل الكاف| ما هي؟

صن داونز أفضل نادٍ نسائي في إفريقيا 2023

فاطمة تكناوت أفضل لاعبة داخل إفريقيا 2023

محمد صلاح يقود تشكيلة فريق الأحلام في إفريقيا 2023

ديزلي أليس أفضل مدرب لفريق نسائي بإفريقيا

ترشيحاتنا

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

لو كلناها بالملح هو رئيسنا..رسالة قوية من أم شهيد للرئيس عبد الفتاح السيسي..فيديو

رسميا.. إسرائيل تسمح بفتح معبرين آخرين لدخول المساعدات من مصر إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ