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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قيادات وزارة السياحة والآثار يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

حرصت قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، على مدار اليوم وأمس، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أول وثاني أيام التصويت، من بينهم غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى مساعدي ومستشاري الوزير، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة.

كما حرص، أيضاً، العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات بالإدلاء بأصواتهم ممارسة لحقوقهم الدستورية وتأكيداً على وعيهم الوطني.

وذلك حرصاً على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد واجباً وطنياً، وحقاً كفله الدستور لكل المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، كان قد قام، صباح أمس، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.
 

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وزارة السياحة والآثار الانتخابات الرئاسية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة السياحة والاثار انتخابات الرئاسية

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