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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصريين الأحرار: مصر تعيد روح 30 يونيو في شكل اقتراع انتخابي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أنّ المشهد الحالي في الانتخابات الرئاسية 2024 لا يحتاج إلى وصف، إذ يترجمه كل الشعب المصري، مشددًا على أن هذه الانتخابات تأتي في ظرف بالغ الدقة، حيث تنعكس الظروف الاقتصادية العالمية، ومع ذلك لم تركع.

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وأضافت ناجي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "مصر تعيد روح 30 يونيو في شكل مختلف، فنحن نتحدث عن اقتراع انتخابي لاختيار رئيس، مصر تنتخب رئيسها وتقول للعالم رسالة مهمة جدا وهي أن جموع المصريين خلف رئيس مصر بعيدا عن أي مسمى".

وتابع: "مصر تصطف كلها كشعب أمام الصندوق وتختار بإرادة حرة من بين 4 مرشحين متنافسين، فهي تستطيع قيادة مصيرها وتحديد اتجاهها وتبني نفسها بنفسها وصندوق الاقتراع هو الفيصل".

وأوضح، أن شعب مصر استطاع أن يخرس ألسنة المغرضين بمشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024 بأعداد كبيرة، فالمنظمات الحقوقية اعتادت الهجوم على مصر والنيل منها، إلا أنها التزمت الصمت إزاء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يرجع الفضل فيه إلى كل مواطن شارك في هذا الاستحقاق. 
 

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