معاشات ثابتة..هشام يكن يطالب الرئيس القادم الاهتمام بقدامى الرياضيين

قال الكابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخب مصر إن اليوم كان هناك زحام شديد في المنيل على مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ونصح يكن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية “etc”، كل مصري بضرورة مشاركه الشعب المصري ورفع النزعة الوطنية داخل كل مصري من أجل مستقبله وبناء وطنه ويقف خلف إداراته، ويشد من أزرهم، ويساندها خاصة في ظل الظروف الراهنة.

أول طلباته من الرئيس القادم الإهتمام بقدامى الرياضيين خاصة جيل ما قبل التسعينات

وأوضح، يكن، أن أول طلباته من الرئيس القادم الإهتمام بقدامى الرياضيين خاصة جيل ما قبل التسعينات، لأن ليس لديهم مصدر رزق ثابت يجب أن يكون لهم معاشات ثابتة لأنهم خدموا مصر وقدموا خدمات لمصر وهم نجوم.

وأكد ،الكابتن هشام يكن،بضرورة الأعتماد على الأسماء الكبيرة والكفاءات، وليست على الهوى والمحسوبية من أجل إقامة منظمومة رياضية صحيحة مضيفا إلى أهمية إعادة النظر في ملف المنظومة الرياضية.