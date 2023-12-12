بفارق كبير.. استطلاع: ترامب يتقدم في سباق الترشح للرئاسة 2024 بالحزب الجمهوري

يحتفظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمركزه المهيمن في مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حيث اجتذب دعم أكثر من نصف ناخبي الحزب، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس انتهى يوم الإثنين.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الجمهوريين قالوا إنهم سيصوتون للرئيس الأمريكي السابق في مسابقة الترشيح على مستوى الولاية لاختيار منافس للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

لم يكن أي من منافسيه قريبًا من أي مكان. وحصل كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمة كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي على دعم 11% من الجمهوريين الذين يعتبرون أنفسهم جمهوريين.

وحصل رجل الأعمال فيفيك راماسوامي على 5%، بينما حصل حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي على 2% وقال 8% إنهم لم يقرروا بعد.