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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى على حدود لبنان

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى، شمال الأراضي المحتلة، على حدود لبنان.

وذاعت أنباء عن تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد مركز الإحصاء الفلسطيني، في بيانه الصادر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بارتفاع أعداد ذوي الإعاقة نتيجة العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة إلى ما يقارب 12 ألف فرد، في حصيلة مبدئية، بسبب تزايد عدد المصابين وانخفاض قدرات الرعاية الصحية وفرض إغلاق على المعابر ومنع المواد الطبية الأساسية من الوصول للقطاع والاستهداف المباشر للمستشفيات ومراكز الرعاية والطواقم الطبية.

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