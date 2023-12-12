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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروهينجا يواجهون الرفض في إندونيسيا بعد زيادة أعداد الوافدين بالقوارب

الروهينجا
الروهينجا

يواجه الروهينجا في ميانمار موجة من العداء والرفض في إندونيسيا، حيث تقول المجتمعات الإقليمية إنها سئمت من الارتفاع الكبير في أعداد القوارب التي تحمل الأقلية العرقية المضطهدة إلى شواطئها.

وأظهرت بيانات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1200 من الروهينجا وصلوا إلى إندونيسيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع وصول ما لا يقل عن 300 آخرين في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت إيلا سابتيا، 27 عاماً، وهي من سكان بيدي في إقليم آتشيه، حيث يتعاطف الناس مع الرجال والنساء والأطفال بين اللاجئين الروهينجا الذين جلبتهم القوارب المتهالكة منذ سنوات: 'لا يزال هناك الكثير من الفقراء هنا'.

'لماذا يجب أن نعتني بالآلاف من الروهينجا الذين يسببون الكثير من المشاكل؟' هي اضافت. 'لهم تأثير سيء. فمنهم من يهرب ويمارس الجنس خارج نطاق الزواج والمخدرات'.

ولم يرد متحدث باسم حكومة آتشيه على الفور على طلب للتعليق.

وقد واجه اللاجئون هذا العام العداء والتهديدات بإعادة قواربهم إلى مكانها.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي، الأسبوع الماضي، أن محتجين في جزيرة سابانج في آتشيه أزالوا الخيام التي أقيمت كملاجئ مؤقتة للروهينجا، وهددوا بإعادة قاربهم إلى البحر.

وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آسيا، إن المفوضية 'قلقة' من التقارير التي قد تعرض حياة من كانوا على متن السفينة للخطر.

ويميل عدد الوافدين إلى الارتفاع بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان، عندما تكون البحار أكثر هدوءا، حيث يستقل الروهينجا القوارب إلى تايلاند المجاورة وإندونيسيا وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.

وقال ديسي سيلفانا، 30 عاماً، وهو أحد السكان الذين يعيشون في المنطقة: 'هناك عدد كبير جداً من الروهينجا في آتشيه'. 'لقد جاء هذا العام المئات، بل الآلاف'.

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