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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| إسرائيل تطلب وساطة مصر من أجل هدنة جديدة.. استهداف بارجة حربية.. انفجارات بالبحر الأحمر قرب سواحل اليمن.. مقـ.تل 4 مسئولين أمنيين في هجوم مسلح بباكستان

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أخبار العالم | إسرائيل تطلب وساطة مصر من أجل هدنة جديدة .. استهداف بارجة حربية .. انفجارات بالبحر الأحمر قرب سواحل اليمن .. مقـ.تل 4 مسئولين أمنيين في هجوم مسلح بباكستان

إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل للأسرى وهدنة إنسانية جديدتين

أفاد موقع سكاي نيوز عربية بأن إسرائيل طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة.

استهداف بارجة حربية .. انفجارات بالبحر الأحمر قرب سواحل اليمن

كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة حربية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن

أفادت وسائل اعلام فى عدن وفق نبأ عاجل لها أن هناك أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن. قال سكان محليون ان دوي انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم بمدينة الحديدة غرب اليمن. وقال السكان ان دوي انفجارات سمعت في انحاء متفرقة من الاطراف الساحلية للمدينة

مقـ.تل 4 مسئولين أمنيين في هجوم مسلح شمال غرب باكستان

قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا، اليوم الثلاثاء، مركزا للشرطة في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل أربعة من مسؤولي الأمن وإصابة عدد آخر.

موسكو تعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقته أوكرانيا فوق بيلغورود

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت هدفاً جوياً فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة بيلغورود. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار

إعلام فلسطيني: دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.

مقـ.تل 5 أشخاص إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب غزة

افادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال قتلت 5 أشخاص اثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب غزة

قوات الاحتلال تقتحم جنين ودوي صفارات الإنذار ينتشر في المدينة ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين وصفارات الإنذار تدوي في المدينة ومخيمها

برلمانية أمريكية: مجلس النواب سيصوت لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة بايدن.. الخميس

قالت نائبة أمريكية إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس المقبل على إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمهيدا لعزله.

اخبار العالم البحر الأحمر الدفاع الجوي انفجارات قوية انفجارات عنيفة هجوم مسلح هدنة انسانية جنوب غزة صاروخ باليستي شمال غرب باكستان وساطة مصر وقطر

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