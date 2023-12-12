نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أخبار العالم | إسرائيل تطلب وساطة مصر من أجل هدنة جديدة .. استهداف بارجة حربية .. انفجارات بالبحر الأحمر قرب سواحل اليمن .. مقـ.تل 4 مسئولين أمنيين في هجوم مسلح بباكستان

أفاد موقع سكاي نيوز عربية بأن إسرائيل طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة.

كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة حربية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

أفادت وسائل اعلام فى عدن وفق نبأ عاجل لها أن هناك أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن. قال سكان محليون ان دوي انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم بمدينة الحديدة غرب اليمن. وقال السكان ان دوي انفجارات سمعت في انحاء متفرقة من الاطراف الساحلية للمدينة

قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا، اليوم الثلاثاء، مركزا للشرطة في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل أربعة من مسؤولي الأمن وإصابة عدد آخر.

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت هدفاً جوياً فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة بيلغورود. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.

افادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال قتلت 5 أشخاص اثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب غزة

اقتحمت قوات الاحتلال في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين وصفارات الإنذار تدوي في المدينة ومخيمها

قالت نائبة أمريكية إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس المقبل على إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمهيدا لعزله.