استهداف بارجة حربية .. انفجارات بالبحر الأحمر قرب سواحل اليمن

كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة حربية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.

استهداف السفن الإسرائيلية

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.

أفادت وسائل اعلام فى عدن وفق نبأ عاجل لها أن هناك أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

قال سكان محليون ان دوي انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال السكان ان دوي انفجارات سمعت في انحاء متفرقة من الاطراف الساحلية للمدينة .

واشاروا الى ان عدد من الانفجارات سمعت بالقرب من سواحل المدينة.

ولم تعرف فيما اذا كانت بوارج بحرية حربية تنفذ اعمال قصف مستهدفة عدد من المواقع ام ماذا .

ولم تصدر السلطات في المدينة حتى كتابة الخبر توضيحا حول اسباب هذه الانفجارات .

واورد سكان اخرين معلومات عن انفجارات وقعت بالقرب من مدينة الصالح.

وقال السكان ان انفجار ضخم هز المكان .



وكان الحوثيون في اليمن تبنى إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية فى إيلات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.