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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتأمين التجارة.. وزير الخارجية الأمريكي: لا نستبعد القيام بعمل عسكري ضد الحوثيين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، من أن الهجمات الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر التي تقوم بها مليشيات الحوثي في اليمن.

وقال بلينكن إن العمليات العسكرية لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر باتت تشكل تهديدا كبيرا ليس فقط لـ إسرائيل، والولايات المتحدة بل لعشرات الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي لنقل البضائع بشكل يومي، ما يعني أن سفن دول عديدة أصبحت معرضة لخطر الهجمات الحوثية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية على أن العقوبات الأمريكية تم تطبيقها بشكل فعلي لإضعاف مصادر تمويل مليشيات الحوثي.

 وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن في المستقبل، بسبب أعمالها العدائية ضدد السفين التجارية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر تابعة لمليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، أنه تم إجبار سفينة كانت متجهة لـ إسرائيل على التراجع وعدم الإبحار عبر البحر الأحمر.

وقالت المصادر التابعة لمليشيات الحوثي، إنه تم تحذير السفينة وإطلاق طائرة مسيرة قربها حتى أجبرت على التراجع عن التوجه لـ إسرائيل.

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