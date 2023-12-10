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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تضع خطة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

هجمات الحوثيين -
هجمات الحوثيين - أرشيفية

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن خطة إدارة بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين.

وتسعى الولايات المتحدة، التي تحاول احتواء انتشار الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى تشجيع حلفائها على توسيع قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات لمعالجة الزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية التي تمر قرب اليمن والتي تشكل تهديدا كبيرا للشحن العالمي.

بدوره، قال البيت الأبيض إنه “رد طبيعي” بعد أن أطلق الحوثيون، صواريخ وطائرات بدون طيار أحادية الاتجاه على عدة سفن واختطفوا واحدة على الأقل في الأسابيع الأخيرة.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة وشركاؤها سيكونون قادرين على ردع الحوثيين أو إخماد مطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات قوية.

مؤسس أصوات الأطباء في غزة تؤكد اعتقال إسرائيل الجماعي للدكاترة

إدارة بايدن تواجه تدقيقا بشأن دعم إسرائيل

وسلطت هجمات الحوثيين الضوء على غضب أوسع نطاقا في أنحاء الشرق الأوسط بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي إلي استشهاد نحو 18 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية مما أدى إلى موجة من الهجمات الانتقامية على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

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