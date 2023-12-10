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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤسس أصوات الأطباء في غزة تؤكد اعتقال إسرائيل الجماعي للدكاترة

صدى البلد

أفاد مؤسس أصوات أطباء غزة، الدكتور عمر عبد المنان، عن الاعتقال الجماعي للأطباء والمهنيين الطبيين داخل غزة.

وفي حديثه لـ"سكاي نيوز البريطانية"، أعرب الدكتور عبد المنان عن الصعوبة المتزايدة في الوصول إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية على الأرض، مع وجود رسائل تنقل محنة متصاعدة.

قال إن إسرائيل احتجزت عددا كبيرا من أصدقائه وزملائه العاملين في المستشفيات، واصفا الوضع بأنه "محزن للغاية بالنسبة للطبيب".

وشدد الدكتور عبد المنان على الحالة الطبية الحرجة للمدنيين، مشيراً إلى أن الكثيرين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الجفاف ونقص التغذية، وهم في الأساس في حالة مجاعة.

 

وأضاف أن "الناس في وضع المجاعة بشكل أساسي"، مسلطا الضوء على تزايد خطر الإصابة بالأمراض الحادة مثل الإسهال والكوليرا. 

وحث الدكتور عبد المنان إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتحمل المسؤولية عن سلامة المدنيين. 

وشدد على أن إلقاء اللوم على حماس غير كاف، قائلاً: "عليكم واجب كحكومة وكجيش لضمان رفاهية المدنيين".  

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