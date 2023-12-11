عاجل.. مليشيات الحوثي تعترض سفينة في البحر الأحمر كانت في طريقها لإسرائيل

أفادت مصادر تابعة لمليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين، أنه تم إجبار سفينة كانت متجهة لـ إسرائيل على التراجع وعدم الإبحار عبر البحر الأحمر.

وقالت المصادر التابعة لمليشيات الحوثي، إنه تم تحذير السفينة وإطلاق طائرة مسيرة قربها حتى أجبرت على التراجع عن التوجه لـ إسرائيل.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين.

وتسعى الولايات المتحدة، التي تحاول احتواء انتشار الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى تشجيع حلفائها على توسيع قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات لمعالجة الزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية التي تمر قرب اليمن والتي تشكل تهديدا كبيرا للشحن العالمي.

وقال البيت الأبيض إنه رد طبيعي بعد أن أطلق الحوثيون، صواريخ وطائرات بدون طيار أحادية الاتجاه على عدة سفن واختطفوا واحدة على الأقل في الأسابيع الأخيرة.