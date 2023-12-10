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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يهدد بالتحرك ضد الحوثيين لتعطيلهم الملاحة في البحر الأحمر

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ، إن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد جهود المتمردين الحوثيين في اليمن لتعطيلهم الملاحة في البحر الأحمر إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ذكر هنجبي للقناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك القادة الأوروبيين بشأن استهداف الحوثيين للسفن التجارية التي لها صلات إسرائيلية  .

يجري الجيش الأمريكي محادثات لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر وسط هجمات من المسلحين المدعومين من إيران
وقال هنجبي: "إن إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت للتنظيم من أجل منع ذلك، ولكن إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية عالمية، فسنتحرك من أجل إزالة هذا الحصار البحري" .

 

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