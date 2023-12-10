عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول إجراء أمريكي للرد على تهديدات الحوثي للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

قال صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعكف على صياغة الرد بشأن تهديدات الحوثيين في اليمن بإرسال قوة بحرية متعددة الجنسيات لتعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن تل أبيب رحبت بذلك ووجهت رسالة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أنه "بدون مثل هذه القوة ردا فعالا، لا يمكننا أن نقبل استمرار الضرر الذي يلحقه الحوثيون بحرية الملاحة لدينا، وسيتعين علينا أن نتصرف بمفردنا".
 

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أن السفن المتجهة نحو اسرائيل ستكون هدفا مشروعا لهم إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء.

الولايات المتحدة تهديدات الحوثيين اليمن إرسال قوة بحرية متعددة الجنسيات حرية الملاحة البحر الأحمر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

150 صورة من احتشاد المواطنين في المحافظات أمام اللجان الانتخابية .. شاهد

علي جمعة عقب الإدلاء بصوته: انزل قول رأيك

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانة بطالة

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

أول قرار من الزمالك بعد انتهاء عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ