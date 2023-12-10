أول إجراء أمريكي للرد على تهديدات الحوثي للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

قال صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعكف على صياغة الرد بشأن تهديدات الحوثيين في اليمن بإرسال قوة بحرية متعددة الجنسيات لتعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن تل أبيب رحبت بذلك ووجهت رسالة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أنه "بدون مثل هذه القوة ردا فعالا، لا يمكننا أن نقبل استمرار الضرر الذي يلحقه الحوثيون بحرية الملاحة لدينا، وسيتعين علينا أن نتصرف بمفردنا".



وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أن السفن المتجهة نحو اسرائيل ستكون هدفا مشروعا لهم إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء.