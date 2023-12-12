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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن

انفجارات قرب سواحل
انفجارات قرب سواحل اليمن

أفادت وسائل إعلام فى عدن، وفق نبأ عاجل لها، بأن هناك  أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

قال سكان محليون إن دوي انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال السكان إن دوي انفجارات سمعت في أنحاء متفرقة من الأطراف الساحلية للمدينة .

وأشاروا إلى أن عدد من الانفجارات سمعت بالقرب من سواحل المدينة.

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انفجارات قوية في البحر الأحمر 

 

ولم تعرف فيما اذا كانت بوارج بحرية حربية تنفذ اعمال قصف مستهدفة عدد من المواقع أم ماذا .

ولم تصدر السلطات في المدينة حتى كتابة الخبر توضيحا حول أسباب هذه الانفجارات.

وأورد سكان أخرون معلومات عن انفجارات وقعت بالقرب من مدينة الصالح.

وقال السكان إن انفجار ضخم هز المكان .
 

وكان الحوثيون في اليمن قد تبنوا إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية فى إيلات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

 

البحر الأحمر اليمن مدينة الحديدة الحديدة عدن

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