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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلقتا من اليمن.. فرقاطة فرنسية تُسقط مسيرتين في البحر الأحمر

فرقاطة فرنسية
فرقاطة فرنسية

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، اليوم الأحد، أن فرقاطة فرنسية اعترضت مسيرتين في البحر الأحمر بعد أن أطلقتا باتجاهها من سواحل اليمن.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت أركان الجيوش الفرنسية اليوم الأحد في بيان لها، إن الفرقاطة "لانجدوك" العاملة في البحر الأحمر "اعترضت هذين التهديدين ودمرتهما".

وتمت عمليتا الاعتراض مساء السبت في تمام الساعة 20:30 و22:30 بتوقيت جرينيتش، على بعد 110 كيلومترات من الساحل اليمني قرب مدينة الحديدة.

تحذير من الحوثيين

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت أمس، أنها ستمنع مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة.

وقال متحدث الحوثيين في بيان صادر أمس السبت، إنه تم إقرار منع مرورِ السفن المتجهة إلى الكيانِ الصهيوني من أيِ جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزةَ حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفًا مشروعًا لهم.

وأضاف أن ذلك جاء بعد نجاحهم في فرض منعَ السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

وحذر جميعَ السفن والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية، حرصًا على سلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا حرص الحوثيين الكامل على استمرارِ حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمرِ والعربي لكافةِ السفن والدولِ عدا السفن المرتبطة بإسرائيل أو التي سوف تنقل بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية.

الحوثيين الحوثي هيئة أركان الجيوش الفرنسية فرقاطة فرنسية اليمن الحديدة

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