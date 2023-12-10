هل يتحرك الكيان الصهيوني ضد الحوثيين في اليمن ويفتح جبهة جديدة؟

هدد الاحتلال بالتحرك ضد الحوثيين إن لم يتحرك المجتمع الدولي ضدهم بعد قيام الحوثي باحتجاز عدد من السفن الإسرائيلية لديه، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



في هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد جهود المتمردين الحوثيين في اليمن لتعطيلهم الملاحة في البحر الأحمر إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك.

ذكر هنجبي للقناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك القادة الأوروبيين بشأن استهداف الحوثيين للسفن التجارية التي لها صلات إسرائيلية.

يجري الجيش الأمريكي محادثات لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر وسط هجمات من المسلحين المدعومين من إيران.



وقال هنجبي: "إن إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت للتنظيم من أجل منع ذلك، ولكن إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية عالمية، فسنتحرك من أجل إزالة هذا الحصار البحري" .

وشهدت أنشطة الحوثي البحرية ارتفاعًا طفيفًا منذ هجوم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة المحاصرة إسرائيليا.

وتقوم السفن الحربية الأمريكية بالفعل بحماية الملاحة في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، أسقطت سفينة حربية أمريكية عدة طائرات بدون طيار جاءت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن جنوب البحر الأحمر، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.

وجاءت إحدى الحوادث خلال سلسلة من الهجمات على ثلاث سفن تجارية.

في هذه الأثناء قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إنهم يدرسون تعزيز حماية السفن التجارية حول طريق الشحن الحيوي في البحر الأحمر وسط سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المسلحون الحوثيون الذين يعملون انطلاقا من اليمن.

وناقشت الولايات المتحدة سبل تعزيز الأمن في المنطقة مع أعضاء القوات البحرية المشتركة، وهي قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات مكلفة بحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وذكر المسؤولون الأمريكيون إن المناقشات تركزت على إمكانية مرافقة السفن العاملة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن - القناة الضيقة التي تفصل بين اليمن والقرن الأفريقي.

لكن قال مراقبون أن الاحتلال ربما لن يبادر إلى مهاجمة اليمن لأن تبعة ذلك مكلفة وربما سيعتمد على أمريكا التي قد تتحرك ولكن ببطء.

