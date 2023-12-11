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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماعة الحوثي تجبر سفينة متجهة إلى إسرائيل على عدم عبور البحر الأحمر

المتحدث العسكري في
المتحدث العسكري في اليمن

أجبرت جماعة أنصار الله الحوثيين سفينة أخري كانت متجهة إلى إسرائيل على عدم عبور البحر الأحمر، وفق ما ذكر موقع بيبول ديسباتش.

واعلنت الجماعة اليمنية في العاصمة صنعاء، عن أجبارها سفينة متجهة إلى إسرائيل على العودة يوم الأحد 10 ديسمبر أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر، لمخالفتها التحذيرات الصادرة منها.

كانت الحكومة اليمنية التابعة للحوثيين قد أعلنت يوم السبت أنها لن تسمح لأي سفن متجهة إلى إسرائيل أو عائدة منها بالمرور عبر باب المندب ، وهو المضيق الضيق الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب حتى تنهي إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وكان يحيى سريع، المتحدث باسم القوات الحوثية، قد أعلن السبت، أنهم سيستهدفون مثل هذه السفن بغض النظر عن جنسيتها.

لكن سريع قال إنه سيتم السماح للسفن المتجهة إلى غزة محملة بالإمدادات الإنسانية بالمرور. وقال أيضًا إن السفن غير المتجهة إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكنها مواصلة أنشطتها التجارية كما كانت من قبل.  

وفي نوفمبر قال الحوثيون إن السفن القادمة من إسرائيل هي أهداف مشروعة للهجوم. وفي وقت لاحق، استولوا على سفينة " جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، واستهدفوا في الأيام الأخيرة عدة سفن أخرى متجهة إلى إسرائيل.

وبسبب هذه الهجمات، اضطرت العديد من السفن التجارية الإسرائيلية إلى تغيير مساراتها، حيث سجل ميناء إيلات الإسرائيلي خسارة بلغت حوالي 85٪ في أعماله وفقًا لتقارير وسائل الإعلام . كما أطلقت الحكومة التي يقودها الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت إيلات.
 

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