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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقته أوكرانيا فوق بيلغورود

صدى البلد

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت هدفاً جوياً فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة بيلغورود. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار.

وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام: "عملت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط هدفا جويا واحد فوق قرية بيسونوفكا، وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

الحياد العسكري الدفاع الجوي القوات الروسية دونيتسك ولوغانسك روسيا الاتحادية

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