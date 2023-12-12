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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل للأسرى وهدنة إنسانية جديدتين

مطالبات للحكومة الإسرائيلية
مطالبات للحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" بأن إسرائيل طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة.

ونقل الموقع- حسب إعلانه- عن مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة انخرطت بالفعل في وساطة جديدة مع الجانبين القطري والأمريكي؛ لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة قريبا بين حماس وإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى لقاءات مرتقبة بين إسرائيل ومصر وقطر برعاية أمريكية قريبا في هذا الإطار.

وشهدت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر، إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا، لكن جهود تمديد الهدنة تعثرت.

وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 137 رهينة يعتقد أنهم لا يزالون لدى حماس.

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