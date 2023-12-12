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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمانية أمريكية: مجلس النواب سيصوت لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة بايدن.. الخميس

مجلس النواب الامريكي
مجلس النواب الامريكي

كشفت نائبة أمريكية، عن أن مجلس النواب الأمريكي، سيصوت، بعد غد الخميس، على إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ تمهيدا لعزله.

وأعلنت لجنة القواعد بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، أنها ستنظر في قرار، الأسبوع المقبل؛ لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق الذي يجريه الجمهوريون في قضية عزل بايدن، ووصف البيت الأبيض الخطوة بأنها "حيلة فاشلة لا أساس لها من الصحة".

ووفقا لشبكة إيه بي سي، ستصدر اللجنة قرارًا اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023؛ لتوجيه لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل في مجلس النواب لمواصلة عملها في التحقيق مع بايدن.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في وقت سابق، إنه يعتقد أن الجمهوريين سيحصلون على الدعم اللازم لتمرير القرار.

وأوضح النائب عن نيويورك مارك مولينارو: “إنها مسؤولية السلطة التشريعية أن تؤكد الامر .. لا شك أن هناك قضايا غير لائقة ويجب مواجهتها”.

وبينما يدافع الديمقراطيون عن بايدن، ويصرون على أن التحقيق الذي استمر لعدة أشهر فشل في تقديم أدلة على جرائم وجنح كبيرة؛ يشتكي الجمهوريون من أن عرقلة الإدارة لإنتاج الوثائق المطلوبة وشهادة الشهود؛ يبرر التصويت لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق. 

وَرَدَّ البيت الأبيض على مزاعم عرقلة العملية، قائلا إنه سلم آلاف السجلات المالية و36 ساعة من شهادات الشهود.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة التشريعية النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون

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