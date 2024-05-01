ميار شريف تتأهل إلى الدور الـ 16 ببطولة كتالونيا المفتوحة للتنس

صعدت ميار شريف، بطلة التنس المصرية، إلى الدور الـ 16، ببطولة كتالونيا الإسبانية المفتوحة، ذات 125 نقطة.

جاء ذلك عقب فوزها على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش، المصنفة رقم 109 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و3-6 و6-3 في مباراة أقيمت اليوم بالدور الأول (32)، واستغرقت ساعتين.



وتواجه ميار شريف في الدور المقبل، الفائزة من مباراة الإسبانية نيريا باريزاس دياز، المصنفة رقم 133 عالميا، والرومانية انا بوجدان، المصنفة رقم 64 عالميا،.



وفي منافسات زوجي السيدات، تواجه اللاعبة المصرية، رفقة البولندية كاتارزينا بيتر - بالدور الثاني والربع النهائي بالبطولة - الثنائي الهولندية ارانتسا ريس والرومانية انا بوجدان.



وصعد الثنائي المصري والبولندي لهذا الدور، عقب الفوز على زوجي أمريكي وإندونيسي بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4 في مباراة الدور الأول والـ 16، والتي أقيمت أمس واستغرقت ساعة و14 دقيقة.



وتقام البطولة خلال الفترة من 30 أبريل وحتى الخامس من مايو.