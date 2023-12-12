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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم جنين ودوي صفارات الإنذار ينتشر في المدينة ومخيمها

الاحتلال يجتاح جنين
الاحتلال يجتاح جنين

اقتحمت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار فيها ومخيمها.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاماتها اليومية لمحافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، استمرارا لانتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يعرف باسم "السيوف الحديدية" التي أطلقتها دولة الاحتلال، ضد قطاع غزة ردا على "طوفان الأقصى"، منذ 7 أكتوبر الماضي.

فيما تحاول سلطات الاحتلال، السيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة الناجم عن العملية العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية بدرس، غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وانتشر جنود الاحتلال في شوارع القرية، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وكشفت تقارير إسرائيلية، تشكيل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، فريقا سريا يضم سياسيين وأمنيين، هدفه وضع تصور لمستقبل قطاع غزة استجابة للضغوط الأمنية.

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