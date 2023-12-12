برلماني: مشهد الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية يعكس وعي المصريين

ثمن الدكتور محي حافظ عضو مجلس الشيوخ، مشهد الإقبال الكثيف للمصريين للتصويت في الإنتخابات الرئاسية والإحتشاد أمام مقار اللجان الإنتخابية قائلاً: إن المصريين جمعياً علي قدر ووعي بأهمية المشاركة لإظهار صورة مصر أمام العالم ، وأن أبنائها هم من يحافظون عليها بالمشاركة والإختيار الصحيح لإستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

وأكد" حافظ" أن شعب مصر يعي ما تمر به المنطقة من أزمات وما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات مشيراً إلى أن الشعب يريد أن يحافظ علي الدولة بالإختيار السليم.

وقال عضو مجلس الشيوخ ، إن الانتخابات الرئاسية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا أنه منذ بدء إجراءات الترشح للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ودعا " حافظ" المصريين بمواصلة المشاركة في العرس الديمقراطي للتعبير عن الإرادة المصرية.

وانطلقت الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الثلاثاء، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.